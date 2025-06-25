نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسئول بريطاني: 195 مليون دولار استثمارات تجارية في مصر خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 07:17 مساءً - سمر السيد _ قال جورج يونان، كبير مستشاري التجارة لقطاعات البنية التحتية والتعدين بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، إن المملكة المتحدة تعتزم ضخ 195 مليون دولار في مصر في شكل استثمارات وتجارة وتوريد معدات.

وأضاف يونان، في تصريحات للصحفيين على هامش إطلاق السفارة البريطانية حملة “النمو الأخضر”، أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن حزمة بإجمالي 500 مليون دولار ستضخها لندن في مصر خلال 6 أشهر المقبلة.

ونوّه بأن مؤسسة الاستثمار البريطانية BII ستضخ 305 ملايين دولار ضمن الحزمة نفسها، في مشروعين للطاقة المتجددة.

يونان، وهو المسئول عن حملة “النمو الأخضر”، أوضح أنها تهدف إلى تعزيز دور مصر الريادي في ملف تغير المناخ، ودعم التعاون الفني في مجالات التحول الأخضر.

وأضاف أن الحملة ما زالت في بدايتها ولا يمكن تحديد المشروعات المستقبلية بشكل دقيق، مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة مشروعات في مجال تطوير السكك الحديدية وتحويلها للعمل بالكهرباء بدلاً من السولار، بالإضافة إلى قطاعات أخرى، مثل المياه.

ولفت يونان إلى أن الحملة تركز على الشراكة مع الجانب المصري، سواء الحكومة أو القطاع الخاص، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلية.

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وتابع: كما تعمل الحملة على تهيئة البيئة المناسبة ووضع السياسات اللازمة لتشجيع هذه الاستثمارات بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وأكد التزام السفارة البريطانية بدعم البيئة التشريعية والتنظيمية في مصر لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تقديم الخبرات الفنية اللازمة في هذا المجال.

ولفت يونان إلى أن ممثلي 20 شركة بريطانية زاروا القاهرة خلال الأيام الماضية، وأبدوا اهتماماً بالاستثمار في مصر من خلال الحملة.

وتابع: كما عقدت هذه الشركات جلسات تجارية مع الحكومة المصرية للتعرف على الفرص المتاحة في السوق المحلية، وخطط التمويل الممكنة.