رئيس الوزراء: استئناف ضخ الغاز لجميع المصانع الجمعة المقبل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 05:18 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه بداية من صباح يوم الجمعة المقبل، سيتم استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية تأثراً بنقص الامدادات من الغاز.

وأكد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية، سعياً لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.