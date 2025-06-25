نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة صينية بصدد إنشاء مصنع لإنتاج الزجاج في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 05:18 مساءً - سمر السيد _ تعتزم شركة صينية إنشاء مصنع لإنتاج الزجاج في مصر على مساحة مليون متر مربع.

وقال محمد فتح الله، الشريك التنفيذي لمكتب فتح الله وشركاه للاستشارات والمحاسبة وعضو مجموعة نكسيا العالمية، إن الشركة الصينية تبحث عن موقع مناسب للمشروع يتمتع بالبنية التحتية اللازمة.

وأشار فتح الله، في تصريحات صحفية، إلى أن مكتب يعمل مستشارا للشركة الصينية في المشروع، موضحًا أن المكتب متخصص في تقديم الاستشارات للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات.

وأضاف أن مكتب فتح الله وشركاه يركز بشكل خاص على تسهيل عمليات الاستحواذ وتأسيس الشركات الجديدة بالسوق المحلية.

كما نوّه محمد فتح الله بأن الشركات التركية تولي اهتماما كبيرا بقطاعي الغزل والملابس الجاهزة في مصر.

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وقال فتح الله إن شركة وايزر التركية استحوذت مؤخرًا على 100% من أسهم شركة فيرتكال المصرية في المنطقة الحرة بالإسماعيلية، لافتًا إلى أنها بدأت بالفعل الإنتاج في المصنع، الذي يضم 500 عامل.

وأضاف أن شركتين تركيتين تتطلعان حاليًا للاستحواذ على شركات مصرية تعمل في قطاع الغزل، متوقعا أن يصل حجم استثماراهما إلى حوالي 30 مليون دولار.

وأشار إلى أن مكتب فتح الله بصدد البحث عن الشركات المصرية المناسبة لهذه الاستحواذات.

وأوضح أن المكتب يقدم الدعم اللازم للمستثمرين الأجانب في عمليات تقييم الشركات المستهدفة، بما في ذلك الجوانب المالية، من التزامات ضريبية وغيرها.

وأكد أن قطاع الملابس الجاهزة بالسوق المحلية يمتاز بوجود طلب كبير لعمليات الاستحواذ، بينما يتمتع قطاع الصناعات الغذائية بالاهتمام المتزايد لتأسيس شركات جديدة.

ولفت إلى تقدم حوالي 20 شركة غالبيتها تركية خلال الأشهر الستة الماضية بطلبات عدة، واحدة منها لتأسيس شركة جديدة بالصناعات الغذائية والباقي للاستحواذ على أخرى قائمة بقطاع الملابس الجاهزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.