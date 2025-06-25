نعرض لكم الان تفاصيل خبر القلعة: فرص واعدة بالاقتصاد الأخضر أمام القطاع الخاص من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 05:18 مساءً - سمر السيد _ ترى غادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة القابضة، إن السياسات الحكومية الحالية تتيح فرصا حقيقية أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر ومجالات الاستدامة.

وأضافت حمودة، في تصريحات صحفية، أن هذه المشروعات تحقق مردودا اقتصاديا وبيئيا في آن واحد.

وأكدت أن مصر تمتلك فرصا عديدة لجذب المستثمرين بقطاعات عدة، أبرزها: الملابس الجاهزة والمنسوجات، مشيرة إلى أن “اقتصادية قناة السويس” يمكن أن تكون منطقة صناعية ولوجستية متكاملة.

ونوّهت بأن جميع المشروعات التي تتبناها مجموعة القلعة تراعي معايير الاستدامة بتقليل الانبعاثات الكربونية أو خفض استهلاك الموارد والطاقة.

وأضافت غادة حمودة أن المجموعة تعمل على تصنيع مكونات الإنتاج وقطع الغيار محليًا؛ لتقليل معدلات الاستيراد.

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وأشارت إلى أن مجموعة القلعة، عبر شركتها التابعة “المصرية للتكرير“، تلبي 30% من احتياجات مصر من وقود الديزل، كما توفر الغاز الطبيعي للمنازل النائية ومحطات الوقود عبر شركتها “طاقة عربية”.

وأضافت أن رئيس قطاع الاستدامة بالقلعة أن الشركة التابعة “جلاسروك للمواد العازلة” تمتلك 3 خطوط إنتاج، أولها للصوف الزجاجي بطاقة 20 ألف طن سنويًا، والثاني للصوف الصخري بطاقة 30 ألف طن سنويًا، والأخير لمواسير الصوف الزجاجي بطاقة إنتاجية 1200 طن سنويا.

وأشارت حمودة إلى أن “جلاسروك للعزل” استثمرت 27 مليون جنيه في خط الإنتاج الثالث، الخاص بمواسير الصوف الزجاجي، لتلبية الطلب المحلي، بما يسهم في توفير 6 ملايين دولار كانت تنفق في استيراد المنتج.

ونوّهت بأن خط الإنتاج نفسه سيسهم في توفير 12 مليون دولار أخرى سنويا بتوفير منتجات الصوف الزجاجي للسوق المحلية، حيث تعد “جلاسروك” المنتج الوحيد لهذا النوع، وتصدّر منتجاتها لأكثر من 45 دولة.

وتطرقت حمودة إلى شركة مزارع دينا، التابعة لمجموعة القلعة، مشيرة إلى أن دشنت المرحلة الأولى لمصنع تجفيف الأعشاب باستثمارات 400 مليون جنيه، وأن الصادرات المتوقعة للمنتجات تتراوح بين 15 و20 مليون دولار.

وأوضحت أن المصنع ينتج 4 أعشاب طبيعية 100%، هي البقدونس المجعد، والبقدونس العادي، والكزبرة، والشبت، مع خطط مستقبلية لتوسيع محفظة المنتجات، تشمل أعشاب الاستخدامات الطبية والعطرية وأغراض الطهي، إلى جانب الفواكه والخضروات.

وأوضحت أن الأسواق المستهدفة لتصدير منتجات المصنع تشمل: الأسواق الأوروبية، والولايات المتحدة، وكندا.