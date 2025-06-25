نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تتعاون مع مايندريه الصينية لرفع كفاءة الأجهزة الطبية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 04:14 مساءً - سمر السيد وباره عريان وفاطمة أبو زيد _ وقعت الهيئة العامة للشراء الموحد وشركة مايندريه اتفاق تعاون مشترك لرفع كفاءة الأجهزة الطبية بالمستشفيات، وتنفيذ عمليات الصيانة، ومعايرة الأجهزة. تم التوقيع على هامش فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر و المعرض الطبي الإفريقي. ويتضمن اتفاق التعاون وضع جدول تدريب للطواقم الطبية، والمهندسين المستخدمين للأجهزة والمعدات المختلفة. وتعمل شركة مايندريه الصينية في مصر منذ 2011. جدير بالذكر، أنه تم تنظيم المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الصحة والسكان. تابعنا على | Linkedin | instagram

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