عموميتا بتروجت وإنبي تقران المشاركة في تمويل وتنفيذ مصنع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 04:14 مساءً - أقرت الجمعيتان العامتان العاديتان لشركتي بتروجت وإنبي ضمن طور انعقاد غير عادي، المشاركة في تمويل مشروع مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي تساهم فيه الشركتان مع عدد من المساهمين.

واقرت الجمعيتان الموافقة علي توقيع الاتفاق الإطاري للمساهمين وكافة العقود الخاصة ببدء تنفيذ المشروع بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا في مرحلته الأولى.

وخلال أعمال الجمعيتين بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، استعرض المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي المذكرات المعروضة بشأن الشركتين في المشروع والإجراءات المترتبة في هذا الصدد .

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية المشروع كأحد المشروعات القومية للاقتصاد المصري التي تساعد علي الانطلاق في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات بتحويله إلى منتج نهائي بدلاً من تصديره كخام، بما يرفع العائد الاقتصادي من استغلال الثروات التعدينية، ويضع مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار أولويات الدولة ووزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق زيادة ملموسة في مساهمة قطاع التعدين بالناتج القومي من أقل من 1% حالياً إلى ما بين 5 و6% خلال الفترة المقبلة.

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وثمّن الوزير قرارات الجمعيات العمومية للشركتين، مؤكداً أنها تمثل خطوة تاريخية على الطريق نحو تحقيق هذه الأهداف.

وعلي جانب آخر ، اقرت الجمعية العامة لشركة غنبي، الشركة في هيكل المساهمين للشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام ESAF في ضوء القيمة الكبيرة لهذا المشروع الذي يحظي بأهمية بيئية واستراتيجية ودور كبير في تلبية متطلبات خفض البصمة الكربونية لقطاع الطيران من خلال الوقود المستدام.