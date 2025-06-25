نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تسند 6 مناطق للبحث عن الغاز الطبيعي لشركات عالمية منها… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 03:14 مساءً - أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” عن إسناد عدد (6) قطاعات جديدة على عدد من الشركات العالمية.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم، أن تلك الخطوة تأتي لجذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف ودعما للجهود الحالية لزيادة الإنتاج.

أضافت الوزارة، أنه من المتوقع أن يتم ضخ استثمارات جديدة حوالي 245 مليون دولار وحفر (13) بئر استكشافي جديد كحد أدنى خلال فترات البحث.

ووفقا للبيان، تشمل تلك القطاعات، (4) قطاعات بحث جديدة بالبحر المتوسط كان قد تم طرحها فى سياق المزايدة العالمية لعام 2024 من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، هذا بالإضافة إلى عدد (2) قطاع أرضي بدلتا النيل وشمال سيناء.

هذا وقد تم إسناد تلك القطاعات للشركات التالية:

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⭕ إسناد قطاعي شمال سيميان البحري وشمال غرب أتول البحري لتحالف شركتى “شيفرون ايجيبت و “بي جي (شل)” ومن المخطط أن يتم حفر 2 بئر استكشافية بكل قطاع.

⭕ إسناد قطاع شمال رأس التين البحري لشركة “أيوك برودكشن (إيني)” ومن المخطط أن يتم حفر 3 أبار استكشافية بهذا القطاع.

⭕ إسناد قطاع شرق الاسكندرية البحري لشركة “كايرون إيجيبت” ومن المخطط أن يتم حفر 3 أبار استكشافية بهذا القطاع.

⭕ إسناد قطاع منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل إلى شركة أي بي أر حيث من المخطط أن تقوم الشركة بحفر 2 بئر استكشافية.

⭕ إسناد قطاع الفيروز الأرضية بشمال سيناء الي شركة برينكو حيث من المخطط أن تقوم شركة برينكو بإجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد وحفر 1 بئر استكشافية.