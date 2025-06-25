نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. الأفريقي للتنمية يدعو مصر لخطة تمويل إنشاء محطات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 02:15 مساءً - رنا ممدوح _ أعلن الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، خلال لقاءه مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة لتمويل إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات في 11 دولة أفريقية، بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، لتوفير الكهرباء إلى 250 مليون مواطن.

ودعى أديسينا، وفقا لبيان الوزارة، مصر للاستفادة من خبراتها في إقامة مصانع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية والاستعداد لتمويل هذه المشروعات وتوفير الأولوية له.

شيمي: النصر للزجاج تدرس إنشاء مصنع لإنتاج زجاج الألواح الشمسية..ونبحث عن شريك عالمي

وأشار المهندس محمد شيمي، إلى أن شركة النصر للزجاج والبلور التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تدرس حالياً إنشاء مصنع لإنتاج زجاج الألواح الشمسية، ويتم حاليًا البحث عن شريك عالمي لنقل التكنولوجيا.

وفي سياق متصل، ذكر د.أكينوومي أديسينا أن البنك يستعد لتأسيس أول بنك استثماري لريادة الأعمال في أفريقيا لتمويل المشروعات الشبابية الابتكارية، وتوفير حاضنات أعمال تعزز من نموها وتوسعها.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ولفت إلى أن البنك يستعد أيضا لتمويل بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير صناعة الأدوية والخامات الدوائية والمستلزمات الطبية والقطاع الصحي في القارة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الدوائي داخل القارة.

ورحب المهندس محمد شيمي بالمبادرة، مؤكدًا استعداد الوزارة للتعاون من خلال شركاتها التابعة العاملة في صناعة الدواء، خاصة في ظل أيضا المشروعات التوسعية للشركة القابضة للأدوية ومنها تصنيع المواد الخام الفعالة، وإمكانية المساهمة في تلبية احتياجات دول القارة الأفريقية من الأدوية التي يتم إنتاجها بمصانع الشركات التابعة.

وبحسب بيان الوزارة، استعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من المشروعات التي يمولها البنك في مصر، من بينها محطتا الجبل الأصفر وأبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، إلى جانب عدد من مشروعات التنمية الزراعية.

وأشار الوزير محمد شيمي، إلى أن مصر ستواصل دعم البنك في جهوده لتحقيق النمو والإصلاح الاقتصاي، لافتا إلى الجهود الحكومية لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، والمساعي الجادة لشراكات فعالة في هذا المجال الحيوي.

وشهد اللقاء تأكيدا متبادلا على أهمية مواصلة تطوير التعاون بين مصر والبنك في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التحول الرقمي، دعم القطاع الخاص، الأمن الغذائي والمائي، والتصنيع المحلي.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات والمقترحات المطروحة من خلال فرق العمل الفنية.