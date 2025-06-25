نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تنخفض 6% عند التسوية إلى أقل مستوى خلال أسبوعين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، منخفضة بنحو 6% إلى أقل مستوياتها خلال أسبوعين في ظل تفاؤل السوق بانحسار مخاطر تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.34 دولار أو بنسبة 6.07% لتصل إلى 67.14 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 4.14 دولار أو بنسبة 6.04% لتسجل عند التسوية 64.37 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

ورغم اتهام ترامب للدولتين بانتهاك وقف إطلاق النار، معبراً بشكل خاص عن إحباطه بشأن إسرائيل، فإن وقف إطلاق النار عاد إلى الصمود في وقت لاحق بعد اتصالات أميركية مع الجانب الإسرائيلي. بينما نفت إيران إطلاق أي صواريخ بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد اتهامات من وزير الدفاع الإسرائيلي.

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وانخفضت أسعار النفط أيضاً بعد أن كتب الرئيس الأمريكي في منشور على منصة “Truth Social” للتواصل الاجتماعي، التابعة له، أن الصين يمكنها حالياً مواصلة شراء النفط الإيراني.

يأتي ذلك بعد أن انخفضت أسعار النفط بأكثر من 7% عند التسوية خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها خلال خمسة أشهر بعد هجوم الولايات المتحدة على عدد من المنشآت النووية الإيرانية مطلع هذا الأسبوع.

من جانبه، قال بنك باركليز Barclays، عبر مذكرة صدرت الثلاثاء: “تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، إذ لم تفض الغارات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية إلى اتساع نطاق الصراع إلى درجة يمكن أن تمثل تهديداً للإمدادات في المنطقة”.

ومع التدخل المباشر من الولايات المتحدة الأميركية في الحرب، تحول تركيز المستثمرين إلى مضيق هرمز، والذي يعبر منه نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط يومياً، وسط مخاوف من أن تغلقه إيران مما يتسبب في وقف تدفق بين 18 و19 مليون برميل يومياً من النفط الخام والوقود.

تعليقاً على تلك التطورات، قال المحلل لدى SEB، أولي هفالباي: “تقلصت علاوة المخاطر الجيوسياسية، لكن التوتر بين إسرائيل وإيران لا يزال دون حل، ولا يزال خطر وقوع أخطاء وتجدد التصعيد قائماً”.