نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب بأكثر من 1% بعد وقف إطلاق النار بين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات يوم الثلاثاء 24 يونيو، إلى أقل مستوياتها خلال أكثر من أسبوعين، وذلك بعدما تسبب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إلى هبوط الطلب على الذهب كأحد الأصول المصنفة كملاذات آمنة.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 3319.96 دولار للأونصة في الساعة 13:46 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد تراجعها بأكثر من اثنين بالمئة وسجل أدنى مستوياته منذ التاسع من يونيو، في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.8% عند التسوية إلى 3333.90 دولار.

وتعليقاً على أداء السوق، قال نائب الرئيس وكبير خبراء استراتيجيات المعادن لدى شركة Zaner Metals، بيتر غرانت: “تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على الذهب. تضاءل الطلب على أصول الملاذ الآمن وأصبحت السوق في وضع أكثر إقبالاً على المخاطرة”.

وأضاف غرانت: “لدينا دعم جيد جداً حول مستوى 3300 دولار، ثم دعم أفضل ربما عند 3250 دولاراً”.

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في الأسواق الأخرى، صعدت الأسهم العالمية وتراجعت عملة الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بينما تجاهلت الأسواق إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب حدوث انتهاكات لوقف إطلاق النار.

في وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه أمر الجيش بإجراء هجمات جديدة على أهداف في إيران كرد على ما ذكر أنها صواريخ تم إطلاقها من إيران، بينما نفت الأخيرة إطلاق أي صواريخ بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

في سياق آخر، ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، خلال شهادة أعدها للإدلاء بها في جلسة استماع في الكونغرس، الثلاثاء، إن الفدرالي يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل دراسة خفض معدلات الفائدة من أجل معرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم أم لا.

يتزامن ذلك مع توقعات الأسواق بخفض معدلات الفائدة في الفدرالي 50 نقطة أساس خلال العام الجاري على مرتين، بدءاً من شهر أكتوبر.

وتزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وعن المعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 35.83 دولار للأونصة، وهو أقل مستوى لها منذ الخامس من يونيو، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.6% إلى 1314.91 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1061.90 دولار للأونصة.