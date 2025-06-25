العربية: عودة الغاز الإسرائيلي إلى مصر بكميات تصل إلى 150…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 12:14 مساءً - العربية نت _ أفادت مصادر خاصة لقناة “العربية Business” بعودة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بكميات تتراوح بين 100 إلى 150 مليون قدم مكعبة يومياً، وذلك بعد فترة من التوقف جراء التوترات الإقليمية الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن استئناف الإمدادات بشكل كامل لا يزال متوقفاً على قرار شركات النفط في إسرائيل بإعادة موظفيها إلى مواقع العمل في الحقول المتوقفة.

وقالت مراسلة العربية في القاهرة فهيمة زايد، إن استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر قد لا يعود بكميات كبيرة، خاصة أن شهور الصيف ستشهد خفضا في التدفقات بنحو 20%.

وفيما يخص توريد الغاز لشركات الأسمدة، أكدت المصادر أن الضخ ما زال محدوداً، وسط توقعات باتخاذ الحكومة قراراً برفع أسعار الغاز للمصانع، في محاولة لتعويض التكلفة المرتفعة التي تتحملها الدولة لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.