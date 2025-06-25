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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية جديدة لإجراء مسح سيزمي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 11:06 صباحاً - دوت الخليج_ شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة لإجراء مسح سيزمي إقليمي بمناطق جنوب الصحراء الغربية، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية السعودية من تطور كبير في جميع المجالات وبخاصة قطاعي البترول والتعدين وأهداف المحور الأول والذي يستهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، عبر زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.
تم توقيع الاتفاقية بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة Ardiseis Egypt Branch، تستهدف تنفيذ مشروع مسح سيزمي ثنائي الأبعاد باستخدام تقنية النودز الأرضية، ويغطي المشروع مساحة تصل إلى 103 آلاف كيلومتر مربع، تشمل منطقتي الحوض الترسيبي غرب أسيوط والحوض الترسيبي الداخلة، وبأطوال خطوط تبلغ نحو 5233 كيلومترًا، ومن المقرر بدء تنفيذ الأعمال خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد المهندس كريم بدوي أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للاستكشاف في أحواض جيولوجية واعدة وبخاصة في صعيد مصر، كما يعزز من فرص التعاون الفني والاستثماري بين قطاعي البترول المصري والسعودي، في إطار التكامل الإقليمي الذي تسعى الدولة إلى تعزيزه خلال المرحلة الحالية.
كما وجه سيادته الشكر للدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور محمد رضوان – نائب رئيس شركة جنوب الوادي للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج على مجهوداتهما للانتهاء من التعاقد على المسح السيزمى و الإسراع من تنفيذه طبقا للبرامج الزمنية المقررة .
شهد التوقيع عدد من قيادات قطاع البترول، من بينهم:
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- المهندس إيهاب رجائي – وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، المهندس صلاح عبد الكريم – رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، المهندس أشرف بهاء – رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، المهندس معتز عاطف – وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور سمير رسلان – وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، الدكتور محمد رضوان – نائب رئيس شركة جنوب الوادي للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والمهندس يحيى الشنقيطي – الرئيس التنفيذي لشركة Ardiseis، وعدد من قيادات شركتي جنوب وArdiseis.
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