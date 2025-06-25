مال وأعمال

بوتين يقر سداد مصر قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل…

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  • بوتين يقر سداد مصر قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل… 1/9
  • بوتين يقر سداد مصر قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل… 2/9
  • بوتين يقر سداد مصر قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل… 3/9
  • بوتين يقر سداد مصر قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل… 4/9
  • بوتين يقر سداد مصر قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل… 5/9
  • بوتين يقر سداد مصر قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل… 6/9
  • بوتين يقر سداد مصر قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل… 7/9
  • بوتين يقر سداد مصر قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل… 8/9
  • بوتين يقر سداد مصر قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين يقر سداد مصر قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 09:14 صباحاً - وكالات_ صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ملحق الاتفاق المبرم مع القاهرة، بشان شروط سداد مصر قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية التي تشيدها شركة “روساتوم” الروسية في مصر، بالروبل الروسي.

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وأبرم اتفاق منح القرض لمصر في 9 نوفمبر 2015، وفي 16 سبتمبر 2024 تم وفقا لنائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف تعديل الاتفاق، والانتقال إلى دفع القرض بالروبل.

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وذكر أنه نظرًا لصعوبة سداد القروض بالعملات غير المُواتية، تحوّل الطرفان إلى تسوية الديون بالروبل، ووقعا البروتوكول الحكومي اللازم في سبتمبر من العام الماضي.

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وأكد أن مصر سددت بالكامل الديون المستحقة عليها حتى بداية 2024، ويجري الآن سداد جميع أقساط القرض وفقا للجدول الزمني المعتمد.

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ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة الضبعة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

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وتعد الضبعة أول محطة للطاقة الكهرذرية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد 300 كم شمال غربي القاهرة.

وستضم أربعة مفاعلات من الجيل “3+” العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028.

وتشيد شركة “روسآتوم” عملاق الطاقة النووية الروسي المحطة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما لها باع طويل في بناء عشرات المحطات في روسيا والعالم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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