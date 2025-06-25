مال وأعمال

رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة متكاملة لدعم صناعة السكر وتعزيز…

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  • رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة متكاملة لدعم صناعة السكر وتعزيز… 1/9
  • رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة متكاملة لدعم صناعة السكر وتعزيز… 2/9
  • رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة متكاملة لدعم صناعة السكر وتعزيز… 3/9
  • رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة متكاملة لدعم صناعة السكر وتعزيز… 4/9
  • رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة متكاملة لدعم صناعة السكر وتعزيز… 5/9
  • رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة متكاملة لدعم صناعة السكر وتعزيز… 6/9
  • رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة متكاملة لدعم صناعة السكر وتعزيز… 7/9
  • رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة متكاملة لدعم صناعة السكر وتعزيز… 8/9
  • رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة متكاملة لدعم صناعة السكر وتعزيز… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة متكاملة لدعم صناعة السكر وتعزيز… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 12:58 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لبحث واستعراض فرص وتحديات صناعة السكر في مصر.

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وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بصناعة السكر كأحد الصناعات الاستراتيجية المُهمة، والعمل على استثمار الفرص الواعدة لنمو هذه الصناعة وتوسعها، سواء فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي للمحاصيل السُكرية وكذا الصناعات التكاملية الأخرى المُرتبطة بها، في إطار سعي الدولة لتحقيق مستهدفات تعزيز الأمن الغذائي.

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ووجه مدبولي؛ الوزراء المُعنيين بعقد اجتماع مع المُصنعين؛ لعرض استراتيجية الدولة في ملف صناعة السكر، سواء فيما يتعلق بكميات الاحتياجات وخلافه، للتوافق على خطة عمل محددة، تسهم في تحقيق أهداف الدولة في هذا الملف.

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وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض محاور استراتيجية الدولة لنمو صناعة السكر، وسبل دعم هذه الصناعة المهمة، وتعزيز دور مختلف مدخلاتها، فضلاً عن تنمية مُختلف الصناعات القائمة والمرتبطة بصناعة السُكر، وما يتعلق بفرص تعظيم الاستفادة من هذه الصناعات وُمنتجاتها.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً الجهود المبذولة لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بمختلف مصانع السكر في مصر، في إطار الالتزام بالمعايير البيئية المُطبقة في هذا الشأن، وتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستدامة داخل هذه المصانع.

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حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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