وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية جديدة مع لوك أويل للبحث…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 يونيو 2025 12:58 صباحاً - دوت الخليج_ شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية التزام جديدة للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب وادي السهل في الصحراء الشرقية، في خطوة جديدة تعكس الجهود المتواصلة لجذب مزيد من الاستثمارات البترولية في مصر.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول، والذي يركز على توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.

تم توقيع الاتفاقية بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد الروسية، ويشمل برنامج العمل تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة 200 كيلومتر مربع بالإضافة إلى حفر 6 آبار استكشافية خلال فترات البحث.

تُعد منطقة جنوب وادي السهل من المناطق الواعدة، نظرًا لقربها من مناطق تنمية قائمة، فضلاً عن قربها من خطوط الإنتاج ومحطات المعالجة، ما يسهم في خفض تكاليف الحفر وأنشطة التنمية.

وتعكس هذه الاتفاقية توسع شركة لوك أويل في السوق البترولي المصري، إذ فازت الشركة كذلك بمنطقة تنمية وادي السهل، التي طُرحت ضمن مزايدة الحقول المتقادمة الأخيرة. وتعتزم الشركة تنفيذ برنامج متكامل للاستكشاف والتنمية في كل من منطقتي جنوب وادي السهل ووادي السهل، بالإضافة إلى استمرار أعمالها بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة المجاورة، فضلًا عن شراكتها مع شركة إيني في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية، والتي حققت بها مؤخرًا عددًا من الاكتشافات الناجحة.

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وأكد وزير البترول أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتوسيع الرقعة الجغرافية لأنشطة البحث والاستكشاف، ما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.

حضر التوقيع عدد من قيادات قطاع البترول، من بينهم المهندس إيهاب رجائي – وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، المهندس صلاح عبد الكريم – رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، المهندس أشرف بهاء – رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، المهندس معتز عاطف – وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور سمير رسلان – وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، الدكتور محمد رضوان – نائب رئيس شركة جنوب الوادي للاتفاقيات والاستكشاف وأندريا لياخوف – رئيس الشركة بمصر، والمهندس خالد عبد السلام – رئيس شركة عش الملاحة، وعدد من قيادات شركتى جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول و لوك اويل.