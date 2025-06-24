أسعار الغاز الأوروبية تتكبد أكبر خسارة يومية في عامين

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 09:14 مساءً - سكاي نيوز _ هوت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، مقتفية أثر أسواق النفط، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة بين إيران وإسرائيل.

تراجعت العقود الآجلة لما يصل إلى 12 بالمئة -وهي أكبر خسارة يومية خلال عامين تقريبا- مع تراجع المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط الغني بالطاقة، بحسب وكالة بلومبرج نيوز.

وقال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن هناك هدنة الآن حيث أكدت إسرائيل إنها وافقت على مثل هذه الصفقة.

وارتفعت أسعار الغاز منذ بدأت الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 من الشهر الجاري، مما أدى إلى ارتفاع العقود الأسيوية لأعلى مستوى خلال أربعة أشهر والعقود الأوروبية لأعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل.

وكان هناك قلق بين المتداولون من أن القتال سوف يعطل الحركة في مضيق هرمز وهو ممر مائي رئيسي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال.

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ويذهب أغلب الغاز الذي يمر من مضيق هرمز إلى آسيا، ولكن نقص الإمدادات هناك وارتفاع الأسعار يمكن أن يؤثرا على أوروبا حيث أن المنطقتين تتنافسان على مجموعة محدودة من الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال.