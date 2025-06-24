نعرض لكم الان تفاصيل خبر إبرام صفقات تجارية بقيمة 60 مليون دولار خلال معرضي Fi Africa… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – اختُتمت فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA بنجاح بعد إبرام صفقات تجارية بقيمة إجمالية تقارب 60 مليون دولار على مدار الأيام الثلاثة للحدث.

ويأتي ذلك وفقًا ل”Explori”، أداة الاستبيان الرسمية للمعارض، لتسجل هذه الدورة قفزة بنسبة 55% في حجم الأعمال مقارنة بالنسخة الماضية، مما يؤكد دورهما المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة.

وقد عكست توزيعة الصفقات الأهمية الإفريقية للحدث؛ فجاءت نسبة 89% من الصفقات من إفريقيا، بينما ساهمت آسيا والشرق الأوسط بنسبة 3% لكل منهما، وأوروبا والأمريكتين بنسبة 2% لكل منهما، بالإضافة إلى 1% من مناطق أخرى.

وتأتي فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa و ProPak MENA التي أقيمت بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والبيئة، وبحضوراً تجاوز 15,000 زائر من صُنّاع القرار والمتخصصين في تصنيع الأغذية والتغليف، مع تضاعف المشاركة الدولية لتشمل أكثر من 127 دولة.

وجمع الحدث أكثر من 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية.

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صرح مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض في إنفورما مصر، قائلًا: “شهدت هذه الدورة تفاعلاً لافتًا من حيث حجم الحضور والصفقات التي بدأت تتبلور فعليًا، وأبرز ما ميزها هو إطلاق ‘برنامج التوفيق بين الشركات، الذي أسفر عن أكثر من 350 اجتماعًا ثنائيًا، وفتح آفاق تعاون جديدة بين 200 من كبار المصنعين والموردين والمستوردين، كما شهد توقيع عدة اتفاقيات تجارية بين نحو 100 شركة عارضة.

وبدوره، أشار محمد عبد الحميد، مدير معرضي Fi Africa وProPak MENA، إلى أهمية الجلسات الحوارية، لا سيما تلك التي نظّمتها UNIDO، والتي تضمنت أكثر من 70 جلسة تعليمية بمشاركة 50 متحدثًا دوليًا.

وأكد عبد الحميد على أن الإقبال الكبير من صُنّاع القرار على التقنيات الخضراء والتعبئة المستدامة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التحوّل الصناعي المسؤول، كما نوّه إلى المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر كمركز إقليمي لصناعة المعارض، حيث تُصنف ضمن أفضل خمس دول في هذا القطاع، بفضل بنيتها التحتية القوية ومساحات العرض الواسعة.

وأوضح أن التوسع الإستراتيجي لشركة إنفورما في السوق المصرية يعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الصادرات المصرية من النفاذ إلى أسواق جديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتسعى “إنفورما” إلى تعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، دعمًا لرؤية مصر 2030. كما تخطط لتنظيم 10 معارض محليًا بحلول عام 2025، إلى جانب معارض دولية، تغطي قطاعات الأغذية والزراعة والصناعة.

ويستند هذا التوسع إلى حضور إنفورما العالمي، حيث تبلغ مبيعاتها السنوية 3.7 مليار جنيه إسترليني، ويصل حجم أعمال معارضها إلى 2 مليار جنيه إسترليني.