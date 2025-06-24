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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين بعد إعلان وقف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 04:10 مساءً - _ تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 12 يوماً، ما أدى إلى انخفاض الإقبال على المعدن كملاذ آمن.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3348.41 دولاراً للأونصة، بعدما سجّل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.
كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.9% لتصل إلى 3363.50 دولاراً.
وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال» أن وقفاً لإطلاق النار «كاملاً وشاملاً» بين إسرائيل وإيران سيدخل حيّز التنفيذ خلال 12 ساعة، على أن تُعتبر الحرب «منتهية».
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن ترامب توسط في الاتفاق أمس الإثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما كان فريقه على تواصل مع المسؤولين الإيرانيين.
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وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن إسرائيل وافقت على الهدنة بشرط ألا تُقدم إيران على شنّ هجمات إضافية، مضيفاً أن طهران أعربت عن التزامها بالاتفاق.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتسجل 36.03 دولاراً للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1260.78 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1043 دولاراً.
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