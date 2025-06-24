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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هجوم مسيرات إيرانية على قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 09:02 صباحاً - سي إن بي سي_ تعرضت قاعدة “العديد” العسكرية الأمريكية في قطر، منذ قليل، لهجمات بمسيرات إيرانية والمضادات الأرضية في القاعدة الأمريكية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إيران قامت بنشر وتحريك منصات إطلاق صواريخ في مواقع استراتيجية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على استعداد طهران لشن هجوم محتمل على القوات الأمريكية في المنطقة.
يأتي ذلك بعد أيام من الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، ما زاد من حدة التوترات بين الجانبين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن التحركات الإيرانية شملت تجهيزات في مناطق قريبة من الخليج، وسط تحذيرات من أن أي استهداف مباشر للقوات الأمريكية قد يؤدي إلى تصعيد عسكري واسع النطاق.
في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تراقب الوضع عن كثب، وأن القوات الأميركية في حالة تأهب قصوى.
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