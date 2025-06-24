البنك الدولي: ثلثا الاستثمارات الأجنبية تركزت في 10 دول…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 12:14 صباحاً - سمر السيد_ شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، ما يقرب من نصف تدفقات التمويل الخارجي التي تلقتها الاقتصادات النامية، حسبما أفاد البنك الدولي ، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات عادة ما تتركز في أكبر الاقتصادات بالعالم.

ونوه البنك في تقرير أصدره مؤخرًا أنه في الفترة بين عامي 2012 و2023، ذهب حوالي ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات النامية إلى 10 بلدان فقط، حيث حصلت الصين على ما يقرب من ثلث الإجمالي وحصلت البرازيل والهند على ما يقرب من 10% و6% على التوالي، فيما حصل أفقر 26 بلداً بالكاد على 2% من إجمالي التدفقات.

وبحسب البنك الدولي، استحوذت الاقتصادات المتقدمة على ما يقرب من 90% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية على مدى العقد الماضي، جاء حوالي نصفها من مصدرين فقط، هما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضاف البنك أنه في ظل الظروف المناسبة، يشكل الاستثمار الأجنبي المباشرحافزاً قوياً للنمو الاقتصادي، منوهًا إلى أن تحليل البيانات الخاصة بنحو 74 اقتصاداً نامياً بين عامي 1995 و2019 يشير إلى أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.3% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد ثلاث سنوات.

ويكون التأثير أكبر بنحو ثلاثة أضعاف – أي 0.8% – في البلدان التي تتمتع بمؤسسات أقوى، ورأس مال بشري أفضل، وانفتاح أكبر على التجارة، وتراجع الاقتصاد غير الرسمي (الاقتصاد الموازي)، وفقا للبنك.

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وعلى المنوال نفسه، يكون تأثير الزيادات في الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير في البلدان التي تفتقر إلى هذه الميزات.