هيئة البترول تسدد 34 مليون دولار من مستحقات المصرية للتكرير…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 يونيو 2025 11:09 مساءً - حمدي أحمد_ كشفت علياء هيكل، المدير المالي للشركة المصرية للتكرير ، التابعة لمجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، سداد الهيئة العامة للبترول 34 مليون دولار من مستحقات الشركة لدى الهيئة.

أضافت هيكل، في تصريحات على هامش حفل تكريم الحاصلين على المنح الدراسية السنوية من مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، أن الهيئة ستسدد جزء آخر من المستحقات خلال هذا الأسبوع بخلاف فاتورة شهر يونيو التي ستشهد ارتفاعا نتيجة زيادات أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت مرحلة من السداد الجيدة بين الهيئة والشركة، وستصل المستحقات إلى صفر خلال شهر يوليو بدون فاتورة يونيو.