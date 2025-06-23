أسعار الغاز الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى منذ أبريل

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 يونيو 2025 07:13 مساءً - العربية نت _ ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية اليوم الإثنين، بشكل كبير عقب الهجوم الأمريكي على إيران.

وفي مستهل التداول اليوم، قفز مؤشر “تي تي إف” للعقود الآجلة للتسليم خلال شهر إلى 42.44 يورو (48.8 دولار) لكل ميجاواط/ساعة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أوائل شهر أبريل الماضي.

غير أنه في التداول المبكر خسر السعر بعض مكاسبه، وكان السعر الأخير 41.53 يورو الذي يظل أعلى بواقع 1.5% مما تحقق الجمعة الماضية، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وتدخلت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع في الحرب بين إسرائيل وإيران حيث قصفت منشآت نووية إيرانية تحت الأرض.