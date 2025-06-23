- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى منذ أبريل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 يونيو 2025 07:13 مساءً - العربية نت _ ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية اليوم الإثنين، بشكل كبير عقب الهجوم الأمريكي على إيران.
وفي مستهل التداول اليوم، قفز مؤشر “تي تي إف” للعقود الآجلة للتسليم خلال شهر إلى 42.44 يورو (48.8 دولار) لكل ميجاواط/ساعة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أوائل شهر أبريل الماضي.
غير أنه في التداول المبكر خسر السعر بعض مكاسبه، وكان السعر الأخير 41.53 يورو الذي يظل أعلى بواقع 1.5% مما تحقق الجمعة الماضية، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وتدخلت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع في الحرب بين إسرائيل وإيران حيث قصفت منشآت نووية إيرانية تحت الأرض.
تابعنا على | Linkedin | instagram
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الغاز الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى منذ أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.