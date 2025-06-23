دونالد ترامب: حرمنا إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 يونيو 2025 02:10 مساءً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الأحد، بعد يوم من قصف المنشأت النووية الإيرانية: “حققنا أمس نجاحاً عسكرياً باهراً في تدمير البرنامج النووي الإيراني”، مشيراً إلى “أنه حرمنا إيران من القنبلة النووية وكانت ستستخدمها لو استطاعت”.

وفي منشور على منصة تروث سوشيال، قال ترامب إيران قتلت وأضرت بآلاف الأميركيين واستولت على سفارتنا بطهران في عهد إدارة الرئيس كارتر.

وأعلن الرئيس الأمريكي فجر الأحد، أن الجيش الأمريكي نفذ هجوماً ناجحاً جداً على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض. ويترقب العالم رد فعل إيران على هذا التصعيد الخطر.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: “استكملنا هجومنا الناجح جداً على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان”.

وكتب ترامب في رد على المنتقدين للضربة العسكرية، قائلاً “عضو الكونغرس توماس ماسي من كنتاكي ليس من مؤيدي “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً”، مع أنه يُحب أن يُصرّح بذلك. إنه شخص ساذج “مُتباهٍ” يعتقد أن امتلاك إيران لسلاح نووي عالي المستوى هو سياسة جيدة، بينما في الوقت نفسه يصرخ “الموت لأميركا” كلما سنحت له الفرصة”.

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وأضاف لقد قتلت إيران وشوهت آلاف الأميركيين، بل واستولت على السفارة الأميركية في طهران في عهد إدارة كارتر. لقد حققنا نجاحاً عسكرياً باهراً أمس، وانتزعنا “القنبلة” من أيديهم (وكانوا سيستخدمونها لو استطاعوا!)”.

وتابع “ولكن كالعادة، ورغم كل الثناء والتقدير الذي حظي به، فإن هذا النائب “الخفيف” يُعارض ما تم تحقيقه ببراعة الليلة الماضية في إيران. ماسي ضعيف، وغير فعّال، ويصوّت بـ”لا” تقريباً على كل ما يُعرض عليه مهما كانت جودته. إنه لا يحترم جيشنا العظيم، وكل ما يُمثّله، ولا يُقرّ حتى ببراعته وشجاعته في هجوم الأمس، الذي كان انتصاراً ساحقاً”.

وختم ترامب “شكراً لجيشنا الرائع على العمل الرائع الذي قاموا به الليلة الماضية، لقد كان مميزًا حقاً!”.