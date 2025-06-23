محمد فؤاد: التوترات الجيوسياسية أدت إلى هرولة العالم نحو…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 يونيو 2025 01:14 مساءً - شاهندة إبراهيم_ قال المهندس محمد فؤاد ، نائب رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية للاتحاد الدولي للغاز والسكرتير العام للجمعية المصرية للغاز والطاقة، إن مصر فازت بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز بعد خوضها فترة انتخابات استمرت لمدة عام كامل مع تصويت أكثر من 90 دولة.

وأضاف فؤاد أن مصر كان لديها خطة واضحة وفريق عمل مجتهد وتكليلا لهذه الجهود تولت هذه المسؤولية بعد تحقيقها اكتساح كبير في الأصوات بما يدعم ريادتها على المستوى العالمي في قطاع الغاز الطبيعي.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى أنه كان من المهم الاستعداد بشكل جيد حتى نكون على دراية كافية بصناعة الغاز في مصر والعالم في ظل اختلاف السياسات والاقتصاديات والاحتياجات لكل دولة على حدة، فيما أكد على ضرورة قدرة مصر على تمثيل العالم حتى ترأس هذا الاتحاد الدولي وخلق توازن بين الإستراتيجيات المختلفة للدول قبل وضع البرنامج بما يليق بقيمة مصر ومصداقيتها للرئاسة.

وأشاد بدور الحكومة في لعبها دور عظيم في مساندة الملف المصري كما تعتبر مساند قوي للبرنامج، فيما شدد على أن الفريق المصري لديه خبرة قوية في هذا القطاع وهو ما مكنه من تقديم رسالة واضحة.

ونوه فؤاد إلى أن التوترات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى هرولة العالم إلى الطاقة المتجددة لعمل توازن ما بين الاحتياجات الحالية والاستعداد لتلبية متطلبات المستقبل.

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وأوضح أن بعد تولي مصر منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز باتت كل المعلومات الصادرة والقوة الخارجية للاتحاد لإدارة ملف الغاز على المستوى العالمي تبدأ من الداخل، فيما أشار إلى أن مصر سوف تستضيف المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للغاز في عام 2031 وهو بمثابة كأس العالم للكرة.