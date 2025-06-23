خالد أبو بكر: 20% ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي نتيجة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 يونيو 2025 09:14 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ قال المهندس خالد أبو بكر ، نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز والطاقة، إن العالم بات يتعايش مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مبالغ فيه خلال آخر 5 سنوات نتيجة عدد من الأزمات المتلاحقة، فيما أوضح أن سعر الغاز الطبيعي أعلى بنسبة 15 إلى20% عن المعدل الطبيعي.

وأشار أبو بكر خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى أن التوترات تعكس سعر غير حقيقي للطاقة نتيجة عدة أسباب ومنها مقاطعة الغاز الروسي والحرب التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين فكل هذه التذبذبات أربكت الأسواق.

ونوه إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب كافة التطورات الإقليمية وأي توترات سواء تجارية أو عسكرية تؤثر على أسعار الغاز، ويتحدد ذلك بناء على المدى الزمني للأزمة.

وعلى صعيد آخر، قال أبو بكر إن الاتحاد الدولي للغاز يضم 140 عضو من 70 دولة ليمثل بذلك 90% من دول العالم.