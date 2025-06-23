- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد أبو بكر: 20% ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي نتيجة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 يونيو 2025 09:14 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ قال المهندس خالد أبو بكر ، نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز والطاقة، إن العالم بات يتعايش مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مبالغ فيه خلال آخر 5 سنوات نتيجة عدد من الأزمات المتلاحقة، فيما أوضح أن سعر الغاز الطبيعي أعلى بنسبة 15 إلى20% عن المعدل الطبيعي.
وأشار أبو بكر خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى أن التوترات تعكس سعر غير حقيقي للطاقة نتيجة عدة أسباب ومنها مقاطعة الغاز الروسي والحرب التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين فكل هذه التذبذبات أربكت الأسواق.
ونوه إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب كافة التطورات الإقليمية وأي توترات سواء تجارية أو عسكرية تؤثر على أسعار الغاز، ويتحدد ذلك بناء على المدى الزمني للأزمة.
وعلى صعيد آخر، قال أبو بكر إن الاتحاد الدولي للغاز يضم 140 عضو من 70 دولة ليمثل بذلك 90% من دول العالم.
تابعنا على | Linkedin | instagram
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد أبو بكر: 20% ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي نتيجة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.