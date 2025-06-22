مصر تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز لمدة 3 سنوات

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 يونيو 2025 06:16 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال المهندس خالد أبو بكر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز والطاقة، إن مصر فازت بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز منذ مطلع مايو الماضي ولمدة 3 سنوات بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

وأشار أبو بكر خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن مصر خاضت الانتخابات في فبراير 2024، على أن تتولى رئاسة الاتحاد الدولي للغاز في الفترة من 2028 وحتى 2031، مضيفا: “مصر أول دولة في العالم العربي تترأس الاتحاد الدولي للغاز، بدعم من أنها دولة عظيمة تمتلك خبرة لمدة 50 عاما في الغاز الطبيعي”.

ولفت إلى أن هناك دول كبيرة مصدرة للغاز الطبيعي إلا أننا لم نر دول تقدم قيمة مضافة كالتي تضيفها مصر فهي تقدم نموذج رائع لتطبيقات الغاز سواء في المنازل أو السيارات أو المستشفيات أو الصناعة، وهو ما يعتبر أحد أهم عوامل فوز مصر.

كما أوضح أن مصر حجزت مقعد لها في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغاز منذ آخر 36 عاما، وترأست عدد من اللجان المهمة خلال آخر 15 عاما، وهو ما سمح لها بأن تكون نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز.