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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: 135 شركة مصرية تعمل خارج مصر في تنفيذ مشروعات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 22 يونيو 2025 05:08 مساءً - حمدي أحمد _ قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن البنية التحتية التي تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية خلقت شركات مصرية قوية في هذا المجال أصبحت مطلوبة للعمل في الدول العربية والأفريقية.
أضاف الوزير، خلال كلمته في ملتقى بناة مصر، أن عدد الشركات المصرية التي تعمل في الخارج يصل إلى 135 شركة، في عدد من الدول منها العراق وليبيا وأفريقيا.
وأشار إلى أن الشركات المصرية جاهزة لمساعدة الدول العربية والافريقية، خاصة وأنها أصبحت مطلوبة بالاسم لتنفيذ نفس نموذج التنمية في مصر، بعد البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن البنية التحتية التي تم تنفيذها استخدمت في التنمية الصناعية والزراعية، باعتبارها أساسا لتطوير كل القطاعات وتحقيق الأهداف المنشودة.
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