مال وأعمال

وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الأعمال…

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  • وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الأعمال… 1/9
  • وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الأعمال… 2/9
  • وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الأعمال… 3/9
  • وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الأعمال… 4/9
  • وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الأعمال… 5/9
  • وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الأعمال… 6/9
  • وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الأعمال… 7/9
  • وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الأعمال… 8/9
  • وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الأعمال… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الأعمال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 22 يونيو 2025 05:08 مساءً - توجه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إلى العاصمة الأنجولية لواندا، للمشاركة في النسخة ال17 من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، والتي تُعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري.

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يأتي هذا في إطار المشاركة المصرية في أعمال القمة، التي تشهد حضورا رفيع المستوى من عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من الجانب الأفريقي وكبار المسؤولين بالحكومة الأمريكية.

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ومن المقرر أن يجري الوزير عددًا من اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة.

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وتُعد القمة، التي ينظمها مجلس الشركات في أفريقيا، من أهم المحافل الاقتصادية السنوية التي تُعقد على مستوى القارة، حيث يتم تنظيمها بالتناوب بين إحدى الدول الأفريقية والولايات المتحدة. وتشهد القمة المديرين التنفيذيين لكبرى شركات القطاع الخاص الأمريكي والأفريقي والمستثمرين ورجال الأعمال.

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وستتناول جلسات قمة 2025 مجموعة واسعة من الفرص المتاحة لتعزيز التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

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وتُعقد نسخة هذا العام تحت شعار: “مسارات الرخاء.. رؤية مشتركة للشراكة بين الولايات المتحدة وأفريقيا”، بهدف تعزيز التبادل الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة وتوسيع الاستثمار، وتركز على عدد من القطاعات منها مشروعات البنية التحتية والصحة والتعدين والطاقة والزراعة والتكنولوجيا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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