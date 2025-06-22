نعرض لكم الان تفاصيل خبر كونكريت بلس تدرس توسعات جديدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 يونيو 2025 03:14 مساءً - دوت الخليج _ كشف المهندس طارق يوسف، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس، في اللقاء الرابع من الموسم الثاني من برنامج دوت الخليج بودكاست – الرحلة، عن خطط الشركة للتوسع خارجيًّا سواء عبر زيادة الأعمال أو الدخول في مجالات جديدة بخلاف نشاط المقاولات.

التخطيط لتنفيذ فندقين جديدين بإجمالي استثمارات 500 مليون ريال

وقال يوسف إن كونكريت بلس تتواجد في السوق السعودية منذ أكثر من عام، وبدأت العمل بالفعل في أول مشروعاتها بتنفيذ فندق في منطقة الدرعية بإجمالي استثمارات 200 مليون ريال سعودي، كاشفًا عن دراسة تنفيذ مشروعين آخرين بقطاع الفنادق أيضًا بإجمالي استثمارات مقدرة بنحو 500 مليون ريال سعودي.

وأوضح يوسف، أن كونكريت بلس تدرس في الوقت الحالي التوسع في السوق السعودية بمجال إدارة المرافق، عبر إحدى شركاتها التابعة FM Plus والتي حققت نجاحًا ملحوظًا خلال السنوات الست الماضية، وتمتلك سجل أعمال قويًّا مع مجموعة من كبار العملاء أبرزهم: شركة إعمار حيث تتولى إدارة مشروع مراسي، والحكير حيث تدير مشروعي مول العرب وديستركت 5، كما حصلت على عقد إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمدة ثلاث سنوات.

نعمل على تنفيذ مشروع مركز تجاري في سلطنة عمان ونتواجد بالسوق منذ أكثر من عامين

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وقال يوسف، إن كونكريت بلس متواجدة في سلطنة عُمان منذ أكثر من عامين، وتقوم هناك بتنفيذ مشروع مركز تجاري Mall، كما تتابع عن كثب التطورات في ليبيا إذ إنها في مرحلة متقدمة جدًّا من المفاوضات وتوشك على توقيع عدد من العقود.

وتابع يوسف، أن الشركة تتواجد أيضًا في جمهورية تنزانيا، واقتربت للغاية من توقيع عقد لتنفيذ مشروع ضخم في مجال البنية التحتية.

السعي للحصول على عقد مستشفى واحد أو اثنين على الأقل في العراق

وبسؤاله عن وضع السوق العراقية على رادار شركة كونكريت بلس والقطاع الذي سيكون بوابة الدخول، أكد يوسف، أنها ضمن الأسواق الموضوعة على الرادار الإستراتيجي للمجموعة، كاشفًا عن تلقي دعوات بالفعل من السوق في قطاع المستشفيات، وهو قطاع تمتلك فيه المجموعة خبرة قوية داخل السوق المصرية بعد تنفيذ أكثر من سبع مستشفيات، وعملها كمقاول رئيسي.

وأوضح أن الجانب العراقي لديه برنامج ضخم لتطوير المستشفيات، وأن كونكريت بلس مهتمة بشكل كبير بهذا القطاع وتسعى للحصول على تعاقدات فيه بعد اعتماد الشركة كمقاول مؤهل، مضيفًا: نأمل في الحصول على مشروع مستشفى واحد على الأقل أو اثنين خلال عام 2025.

وقال يوسف، إن الشركة درست دخول أسواق إفريقية أخرى، منها أوغندا ورواندا، ولكن في الوقت الحالي تتحفظ قليلًا على التوسع السريع، نظرًا لأن المشاريع التي من المقرر توقيعها وتنفيذها في تنزانيا وليبيا والسعودية تُعد مشاريع ضخمة وتتطلب موارد كبيرة، ومع التوسع الخارجي لا بد من مراعاة الإمكانيات المالية، وخاصة قدرة البنوك والمؤسسات المالية على التمويل والدعم.

وفي سياق آخر، قال يوسف، إن الشركة لديها مخطط تمويلي لمشروع مصنع الإطارات يعتمد على البنوك التنموية الأجنبية، وإنها دخلت في مفاوضات مع بنكين أجنبيين للحصول على قرض تنموي بقيمة 300 مليون يورو تمثل نحو 75% من تكلفة المرحلة الأولى للمشروع والبالغ قيمتها نحو 400 مليون يورو.

الشركة منفتحة على تلقي عروض استحواذ.. واقتناص صفقات أيضًا

في سياق متصل، أكد يوسف، أن شركته منفتحة للغاية على صفقات الاستحواذ في الاتجاهين، سواء تقدم لها عرض من قبل مستثمرين آخرين، أو قيامها بتنفيذ صفقات استحواذ على كيانات أخرى، مشيرًا إلى أنه حال توفير البنوك المصرية التمويل لذلك النوع من الصفقات كانت ستقوم كونكريت بلس بتنفيذ عدة عمليات استحواذ ضمن خططها التوسعية.

وكشف يوسف، عن تلقي «كونكريت بلس» عرضًا خارجيًّا للاستحواذ على الشركة منذ نحو عام، من مستثمر عربي، وتم قطع شوط طويل في المفاوضات ولكن لم يتم الاتفاق بسبب التقييم المالي، موضحًا أن العرض كان يستهدف الاستحواذ على حصة حاكمة، مع استمرار الإدارة كما هي لفترة محددة.