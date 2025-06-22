الرئيس السيسي لنظيره الإيراني: رفض مصر كامل للتصعيد…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 يونيو 2025 02:10 مساءً - دوت الخليج – أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران؛ لما يمثله من تهديد لأمن واستقرار الشرق الأوسط في وقت بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات متعددة ومتفاقمة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وبما يسمح باستئناف المفاوضات بهدف التوصل لحل سلمي مستدام لهذه الأزمة.

وشدد الرئيس على أهمية العمل على خفض التصعيد قدر الإمكان، وضمان عدم توسع دائرة العنف، ومؤكدًا أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أيضًا أنه لا سبيل لضمان الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط سوى بتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس الإيراني حرص من جانبه على توجيه الشكر للرئيس السيسي.

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وثمّن بزشكيان المواقف المصرية الحكيمة الهادفة لاستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، بما يحقن دماء جميع الأطراف.

وأكد اتفاق طهران مع الموقف المصري بشأن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية.