وزير المالية: نتفهم تخوفات الممولين.. وملتزمون بتنفيذ…

دبي - احمد فتحي في السبت 21 يونيو 2025 07:19 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتفهم التخوفات التي قد يشعر بها بعض الممولين نتيجة تجارب سابقة أو بسبب طبيعة التحول في المنظومة الضريبية، مشددًا على أن الوزارة ومصلحة الضرائب ملتزمتان بالكامل بتنفيذ كافة التسهيلات المُعلنة بجودة عالية وروح شراكة حقيقية.

وقال كجوك، خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية:

“لدينا في وزارة المالية، وفي مصلحة الضرائب، رغبة صادقة في تنفيذ ما أعلناه من إجراءات وتسهيلات، بروح الشراكة والتعاون، ووفق أعلى درجات الجودة. هدفنا هو التبسيط والتيسير، لمصلحتنا ومصلحة الممولين معًا.”

وأوضح أن أفضل رد عملي على هذه الالتزامات هو ما تم الإعلان عنه اليوم من نتائج مالية قوية، مؤكدًا أن الممول نفسه هو شريك رئيسي في تحقيق هذه النجاحات، وأن الدولة تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة الطوعية، وتسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية.