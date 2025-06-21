مال وأعمال

وزير المالية: حقوق الممول أولوية.. ولم نستهدف زيادة الحصيلة…

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير المالية: حقوق الممول أولوية.. ولم نستهدف زيادة الحصيلة… 1/4
  • وزير المالية: حقوق الممول أولوية.. ولم نستهدف زيادة الحصيلة… 2/4
  • وزير المالية: حقوق الممول أولوية.. ولم نستهدف زيادة الحصيلة… 3/4
  • وزير المالية: حقوق الممول أولوية.. ولم نستهدف زيادة الحصيلة… 4/4

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: حقوق الممول أولوية.. ولم نستهدف زيادة الحصيلة… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 21 يونيو 2025 05:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية لم تكن تهدف إلى زيادة الحصيلة، بل استهدفت بالأساس تعزيز الثقة مع الممولين وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي.

predco_adv_2021

وقال كجوك إن التسهيلات الضريبية لم تُصمم بهدف تحقيق حصيلة مالية بعينها، بل لتحقيق هدف أهم وهو تعزيز الممولين وانتظامهم داخل المنظومة، مشددًا على أن العدالة والشفافية هي الأساس.

E-Bank

وأضاف أن حقوق الممول تأتي في المرتبة الأولى، موضحًا أن رد الضريبة أو منح الممول مستحقاته يمثل أولوية تتقدم على أي اعتبارات تتعلق بالحصيلة.

Zaldi-06-2025

وأشار إلى أن الوزارة كانت متعمّدة ألا تتحدث عن الأرقام خلال الأشهر الأولى من المبادرة، لأنها كانت تركز على تحقيق التحول الثقافي والعملي داخل المنظومة.

AYADY
المعرض الطبي

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: حقوق الممول أولوية.. ولم نستهدف زيادة الحصيلة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا