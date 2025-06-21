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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: حقوق الممول أولوية.. ولم نستهدف زيادة الحصيلة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 21 يونيو 2025 05:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية لم تكن تهدف إلى زيادة الحصيلة، بل استهدفت بالأساس تعزيز الثقة مع الممولين وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي.
وقال كجوك إن التسهيلات الضريبية لم تُصمم بهدف تحقيق حصيلة مالية بعينها، بل لتحقيق هدف أهم وهو تعزيز الممولين وانتظامهم داخل المنظومة، مشددًا على أن العدالة والشفافية هي الأساس.
وأضاف أن حقوق الممول تأتي في المرتبة الأولى، موضحًا أن رد الضريبة أو منح الممول مستحقاته يمثل أولوية تتقدم على أي اعتبارات تتعلق بالحصيلة.
وأشار إلى أن الوزارة كانت متعمّدة ألا تتحدث عن الأرقام خلال الأشهر الأولى من المبادرة، لأنها كانت تركز على تحقيق التحول الثقافي والعملي داخل المنظومة.
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