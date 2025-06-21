وزير المالية: لا أعباء مالية على صغار الممولين للانضمام…

دبي - احمد فتحي في السبت 21 يونيو 2025 04:16 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بدعم صغار الممولين وتشجيعهم على الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، مشددًا على أن الدولة ستتحمل كامل التكاليف المالية المتعلقة بتسجيلهم في المنظومة، سواء كانوا أصحاب أنشطة صغيرة مثل “محل بقالة أو حلاق أو ورشة”.

وقال كجوك، خلال مداخلة في مؤتمر الإعلان عن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية:

“أي ممول صغير أو فردي لن يتحمل أي عبء مالي مقابل الدخول في منظومة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني… وزارة المالية ومصلحة الضرائب ستتكفل بالكامل بهذه التكاليف نيابة عن الممول.”

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار منظومة متكاملة تهدف لتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي، ودعم الممول الصغير بكل الوسائل الممكنة، مضيفًا أن الانضمام للمنظومة الإلكترونية سيتيح للممولين الاستفادة من حوافز وضمانات متنوعة، ويؤمّن لهم حقوقهم داخل المنظومة المالية.

وكشف كجوك أن الوزارة ستعلن قريبًا عن حوافز إضافية كبيرة وغير ضريبية لتشجيع الممولين على الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، تشمل دعمًا تمويليًا، وتسهيل الحصول على مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن الهدف هو تمكين الممول من النمو والتوسع والاستقرار.

وأشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني لن تكون فعالة بمعزل عن إشراك المجتمع الضريبي بالكامل، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تغيير الثقافة الضريبية من خلال تحفيز لا عقاب.