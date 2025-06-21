رئيس مصلحة الضرائب: تحصيل 54 مليار جنيه من إقرارات طوعية

دبي - احمد فتحي في السبت 21 يونيو 2025 03:14 مساءً - يارا الجنايني_ قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ساهمت في تحقيق نتائج كبيرة على مستوى تسوية الملفات وتعزيز الالتزام الطوعي من جانب الممولين، مؤكدة أن الدولة أثبتت جديتها وشفافيتها في التطبيق.

وأوضحت عبد العال، خلال مؤتمر الاعلان عن نتائج الحزمة الاولى من التسهيلات الضريبية، أن أحد المحاور الأساسية في المبادرة تمثل في خفض غرامات التأخير والضريبة الإضافية، بحيث لا تتجاوز هذه الغرامات 100% من أصل الضريبة، وهو ما شجع عشرات الآلاف من الممولين على الاستفادة من المبادرة.

وأضافت أن المصلحة عملت على مستوى الجمهورية، وتم إعداد تسويات ضريبية مسبقة للممولين، وتم التواصل مع من لم يبادر بالحضور لإبلاغه بإمكانية إعادة احتساب الغرامات وتخفيضها بموجب المبادرة.

وقالت: “نحن من بادرنا بالاتصال بالممولين ودعوناهم للاستفادة، وقد استجاب أكثر من 90 ألف ممول، وبلغت قيمة التخفيضات على غرامات التأخير والضريبة الإضافية نحو 10 مليارات جنيه”.

وفيما يتعلق بالإقرارات الضريبية، كشفت عبد العال أن 360 ألف ممول لم يكونوا قد قدموا إقرارات أصلية عن الأعوام من 2020 حتى 2024، وبادروا بتقديمها خلال فترة المبادرة، مشيرة إلى أن هذه الاستجابة تعكس ثقة المجتمع الضريبي في الفكر الجديد وسعيه للالتزام الطوعي.

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كما أضافت أن أكثر من 94 ألف ممول قاموا بتعديل إقراراتهم السابقة، وهو ما أسفر عن تحصيل ضريبة إجمالية تجاوزت 54 مليار جنيه من الإقرارات الجديدة والمعدلة، مؤكدة أن هذه الحصيلة تمت عبر مبادرة طوعية بالكامل دون فرض أعباء جديدة.