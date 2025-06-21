وزير المالية: بدء تطبيق تعديلات الضريبة العقارية صيفًا

دبي - احمد فتحي في السبت 21 يونيو 2025 03:14 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لإطلاق تعديلات شاملة في منظومة الضريبة العقارية خلال فصل الصيف، على أن تكتمل عملية التطبيق مع حلول الربع الأول من العام المالي الجديد.

وأكد كجوك خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن نتائج تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وزيادة كفاءة التحصيل، وتحقيق عدالة ضريبية أكبر، مشيرًا إلى أن هناك عملًا مكثفًا جارٍ داخل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية على الإجراءات التنفيذية للتعديلات.

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية أن الوزارة بصدد استكمال عدد من الإصلاحات الجمركية، من بينها تطوير منظومة الجمارك لتصبح أكثر مرونة وشفافية، تسهم في خفض تكلفة الاستيراد وتحسين مناخ الاستثمار.

مضيفًا: “الإصلاح الجمركي يسير بالتوازي مع الإصلاح الضريبي، لأن التكامل بين المنظومتين ضروري لدعم الاقتصاد وتحسين تنافسية السوق المصرية”.