رئيس مصلحة الضرائب: تسوية نزاعات ضريبية لأكثر من 9 آلاف ممول…

دبي - احمد فتحي في السبت 21 يونيو 2025 03:14 مساءً - يارا الجنايني_ أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم الانتهاء من تسوية النزاعات الضريبية لأكثر من 9 آلاف ممول في إطار مبادرة التسهيلات الضريبية.

وأكدت عبد العال، خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، أن عدد طلبات المحاسبة في ملفات مثل التصرفات العقارية بلغ 2,518 طلبًا، وكانت قيمة الضريبة الأصلية المستحقة على هذه الحالات تتجاوز 6 مليارات جنيه، نتيجة لنزاعات ضريبية قائمة منذ سنوات.

وأضافت: “بفضل قانون تسوية المنازعات الضريبية ضمن حزمة التسهيلات، تمكّن هؤلاء الممولون من تسوية ملفاتهم بدفع إجمالي بلغ 880 مليون جنيه فقط، مما يعني أنهم حصلوا على تخفيضات ضريبية تتجاوز 5 مليارات جنيه”.

وشددت رئيس المصلحة على أن هذه النتائج تعكس جدية الدولة في إغلاق الملفات القديمة بصورة عادلة ومشجعة للممولين، مؤكدة أن المصلحة ترى في هذه الاستجابة الكبيرة “مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المجتمع الضريبي في المسار الإصلاحي الجديد”.