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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 53 ألف طلب طوعي للانضمام إلى المنظومة الضريبية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 21 يونيو 2025 02:11 مساءً - يارا الجنايني_ قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المنظومة الضريبية الجديدة تلقّت إقبالًا غير مسبوق من الممولين، حيث سجلت الوزارة أكثر من 53 ألف طلب طوعي من ممولين جدد أو قائمين يرغبون في التحول الطوعي إلى النظام الجديد، وهو ما يعكس حجم الثقة المتزايدة في التسهيلات التي تقدمها الدولة وسلامة المسار الإصلاحي الحالي.
وأوضح كجوك خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج الحزمة الاولى من التسهيلات الضريبية ،أن هذه الأرقام “غير مسبوقة في تاريخ الإصلاحات الضريبية”، مضيفًا: “هذا الرقم يعني أن الممول قام بنفسه بالدخول إلى المنظومة وتقديم طلب رسمي مكتمل الأركان، ما يؤكد وجود رغبة حقيقية للاندماج في المنظومة الجديدة، طواعيةً وبإرادة حرة”.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت أيضًا أكثر من 110 آلاف ملف تسوية ضريبية حتى الآن، في خطوة تعكس حرص المجتمع الضريبي على تسوية أوضاعه القانونية والاستفادة من التيسيرات الجديدة. وقال إن هذا الرقم “قابل للزيادة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وهو في حد ذاته نجاح ضخم”.
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