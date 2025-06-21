مال وأعمال

وزير المالية: 53 ألف طلب طوعي للانضمام إلى المنظومة الضريبية

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير المالية: 53 ألف طلب طوعي للانضمام إلى المنظومة الضريبية 1/7
  • وزير المالية: 53 ألف طلب طوعي للانضمام إلى المنظومة الضريبية 2/7
  • وزير المالية: 53 ألف طلب طوعي للانضمام إلى المنظومة الضريبية 3/7
  • وزير المالية: 53 ألف طلب طوعي للانضمام إلى المنظومة الضريبية 4/7
  • وزير المالية: 53 ألف طلب طوعي للانضمام إلى المنظومة الضريبية 5/7
  • وزير المالية: 53 ألف طلب طوعي للانضمام إلى المنظومة الضريبية 6/7
  • وزير المالية: 53 ألف طلب طوعي للانضمام إلى المنظومة الضريبية 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 53 ألف طلب طوعي للانضمام إلى المنظومة الضريبية من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 21 يونيو 2025 02:11 مساءً - يارا الجنايني_ قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المنظومة الضريبية الجديدة تلقّت إقبالًا غير مسبوق من الممولين، حيث سجلت الوزارة أكثر من 53 ألف طلب طوعي من ممولين جدد أو قائمين يرغبون في التحول الطوعي إلى النظام الجديد، وهو ما يعكس حجم الثقة المتزايدة في التسهيلات التي تقدمها الدولة وسلامة المسار الإصلاحي الحالي.

predco_adv_2021

وأوضح كجوك خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج الحزمة الاولى من التسهيلات الضريبية ،أن هذه الأرقام “غير مسبوقة في تاريخ الإصلاحات الضريبية”، مضيفًا: “هذا الرقم يعني أن الممول قام بنفسه بالدخول إلى المنظومة وتقديم طلب رسمي مكتمل الأركان، ما يؤكد وجود رغبة حقيقية للاندماج في المنظومة الجديدة، طواعيةً وبإرادة حرة”.

E-Bank

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت أيضًا أكثر من 110 آلاف ملف تسوية ضريبية حتى الآن، في خطوة تعكس حرص المجتمع الضريبي على تسوية أوضاعه القانونية والاستفادة من التيسيرات الجديدة. وقال إن هذا الرقم “قابل للزيادة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وهو في حد ذاته نجاح ضخم”.

Zaldi-06-2025

AYADY
المعرض الطبي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: 53 ألف طلب طوعي للانضمام إلى المنظومة الضريبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا