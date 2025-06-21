وزير العمل يبحث مع محافظ كفر الشيخ تفعيل التعاون في الملفات…

دبي - احمد فتحي في السبت 21 يونيو 2025 01:15 مساءً - في بداية زيارة له إلى محافظة كفر الشيخ ، التقى وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم السبت ، مع اللواء الدكتور المحافظ علاء عبدالمعطي، وذلك بمقر ديوان عام “المحافظة”، بحضور د. حسن هيكل مدير مديرية العمل،وعدد من قيادات “المحافظة”.

تناول اللقاء سبل تفعيل التعاون في كافة الملفات المشتركة خاصة، مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص عمل ملائمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتقديم كافة أشكال الدعم والحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجاً، من بينها العمالة غير المنتظمة، وكذلك تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، داخل المشروعات الزراعية والصناعية المنتشرة في ربوع المحافظة.

وتشمل زيارة الوزير اليوم، تسليم عقود لذوي همم، وشهادات لأوائل خريجي دورات تدريب مهني مجانية نظمتها مديرية العمل، لتأهيل شباب “المحافظة” على المهن المطلوبة لسوق العمل، وتفقد مقر مديرية العمل بعد تطويره ،وزيارة وحدة التدريب المهني المتنقلة