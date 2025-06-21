ترامب يُلوّح مجدداً بإقالة جيروم باول بسبب معدلات الفائدة

دبي - احمد فتحي في السبت 21 يونيو 2025 01:15 مساءً - سي إن بي سي_ طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، مجددًا فكرة إقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي)، الذي دأب على انتقاده بسبب سياساته المتعلقة بمعدلات الفائدة التي يطالب ترامب بخفضها.

وكتب ترامب في منشور مطوّل على منصّة “تروث سوشيال” منتقدًا نهج الاحتياطي الفيدرالي: “لا أعرف لماذا لا يتجاوز المجلس (باول). ربما، وربما فقط، سأضطر إلى إعادة النظر في مسألة إقالته. لكن على أي حال، ولايته تنتهي قريبًا”.

وأضاف: “أفهم تمامًا أن انتقاداتي الحادة له تصعّب عليه اتخاذ القرار الصحيح، وهو خفض معدلات الفائدة، لكنني جرّبت كل الطرق الممكنة”.

وعلى الرغم من أن رؤساء الاحتياطي الفيدرالي يُعتبرون محصّنين تقليديًا من الإقالة الرئاسية إلا في حالات سوء السلوك أو التقصير الجسيم، فإن ترامب كرّر في مناسبات عديدة تهديده بكسر هذا العُرف، ما أثار تساؤلات قانونية حول إمكانية عزله لباول.

ومع ذلك، اعتاد ترامب التراجع عن هذه التهديدات، إذ قال في 12 يونيو من العام الماضي في البيت الأبيض: “لن أقوم بإقالته”.

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وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى، يوم الأربعاء، على معدلات الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50%، مشيرًا إلى توقعات بتباطؤ النمو، وارتفاع البطالة والتضخم بنهاية العام.

وتنتهي ولاية باول في مايو 2026، ومن المتوقع أن يرشّح ترامب خلفًا له خلال الأشهر المقبلة.

وقد هدأت المخاوف بشأن إمكانية إقالة باول بعد حكم صادر عن المحكمة العليا في مايو، أكّدت فيه أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُعد “كيانًا فريدًا من نوعه وشبه خاص”، ما يصعّب على الرئيس التدخل المباشر في إدارته.