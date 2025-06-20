نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 يونيو 2025 05:13 مساءً - قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه في إطار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمدن الجديدة، تم مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بكشافات ليد بالمحاور والطرق الرئيسية بعددٍ من المناطق، بجانب تنفيذ حملات لضبط وإزالة وصلات مياه الشرب الخلسة، وكذا التوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع، ولاسيما بالمنشآت التجارية.

وأكد وزير الإسكان، أهمية اتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة بالمدن الجديدة، لترشيد استهلاك الطاقة ومياه الشرب بالمدن الجديدة، ولا سيما في ظل المستجدات الحالية وسيناريوهات التعامل مع تداعيات العملية العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية لتلك التكليفات.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأن الجهاز يستكمل حالياً تنفيذ إجراءات عاجلة لتركيب الكشافات الليد بديلاً عن كشافات الصوديوم، مما يسهم في ترشيد الطاقة ضمن خطة الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتوفير الوقود والنقد الأجنبي اللازم.

وأعلن رئيس الجهاز، أنه تم استبدال الكشافات الصوديوم بالكشافات الليد بعدد (1800 كشاف) لإنارة شوارع الحيين الأول والثاني بمنطقة ابني بيتك 6 وكذا الشوارع المحيطة بالمنطقة.

وأضاف أنه تم إعداد خطة متكاملة لاستكمال استبدال الكشافات الصوديوم بالكشافات الليد بباقي الأحياء بمنطقة ابني بيتك 6، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأحمال الكهربية في المباني التابعة لجهاز المدينة، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة للحفاظ على حالتها وتحقيق الإضاءة اللازمة وبما يحقق أمن وسلامة المواطنين.

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وفي السياق ذاته، وجه المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، باستمرار أعمال لجان ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتركيب العدادات مسبقة الدفع، للحد من ظاهرة الاستهلاك غير القانوني للمياه والحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية مواردها.

وأوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة المختصة بالجهاز نفذت حملة بالحي السكني الثاني، أسفرت عن ضبط عددٍ من وصلات المياه الخلسة تقوم بسحب المياه بصورة غير قانونية، وتم على الفور قطع المياه عن الوحدات المخالفة، كما تم تحرير المحاضر ثم تسليمها إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مواصلة عمل لجنة قطع المياه وضبط الوصلات الخلسة أعمالها الميدانية بالمدينة، لافتاً إلى ان المدينة شهدت حملة مكثفة استهدفت ضبط الوصلات غير القانونية، حيث جابت اللجنة عددًا من المناطق السكنية والصناعية وأسفرت عن ضبط توصيلات مياه مخالفة (وصلات خلسة) وتم اتخاذ إجراءات فورية بقطع المياه وفصل الخطوط المخالفة وتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وطالب أعضاء اللجنة، المواطنين بعدم تنفيذ أي توصيلات مخالفة، مؤكدين أن الحملات ستستمر بشكل دوري لضبط المخالفات، وحماية موارد الدولة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على البنية التحتية للمرافق العامة.