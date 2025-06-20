رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل مشروعات حياة كريمة ويؤكد بدء…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 يونيو 2025 12:14 مساءً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال اجتماع اليوم موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى مرحلتها الأولى التى يتم الانتهاء من تنفيذها قريبا.

وأشار “الحمصاني” إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع أنه يتابع بشكل دوري مع الوزراء والجهات المعنية الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، باعتبارها أحد أبرز المبادرات التنموية الرئاسية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين في الريف، من خلال توفير بنية تحتية وخدمات اجتماعية متكاملة وفرص عمل منتجة.

وتابع أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى التي قاربت على الانتهاء، كما تم استعراض الاستعدادات اللازمة للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض نسب الاستثمارات الموجهة لكل من: برنامج بناء الإنسان المصري، ومحافظات الصعيد، ومؤشرات تحسن خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والإنترنت فائق السرعة، وذلك في قرى المرحلة الأولى من المبادرة.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد حمدي، نائب رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهبة إبراهيم، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.