الصين توسع نطاق الإعفاءات الجمركية مع 53 دولة أفريقية

دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 يونيو 2025 01:10 صباحاً - شينخوا _ أخبرت الصين منظمة التجارة العالمية بتوسيع نطاق سياستها الخاصة بالإعفاء من التعريفات الجمركية بالنسبة للدول الأقل نموا التي تربطها علاقات دبلوماسية ببكين، ما رفع تغطية المنتجات من 98 % إلى 100%.

وأوضح الوفد الصيني في اجتماع للمنظمة في جنيف أمس الأربعاء، أن السياسة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2024، جزء من جهود الصين الأوسع نطاقا لتعزيز انفتاحها على الدول الأقل نموا والدول الإفريقية.

كما أطلع الوفد أعضاء المنظمة على الإعلان الصيني-الإفريقي الأخير، الذي أعربت فيه الصين عن استعدادها لتوسيع نطاق المعاملة بالإعفاء من التعريفات الجمركية لتغطي 100% من بنود التعريفات الجمركية لجميع الدول الإفريقية الـ53 التي تربطها علاقات دبلوماسية بالصين، وفق وكالة “شينخوا”.

كما تعهدت بكين باتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز تجارة البضائع وبرامج تدريب المهارات والتدريب الفني للدول الإفريقية الأقل نموا.

وبحسب الوفد، فإن هذه التدابير تهدف إلى خلق فرص تنمية جديدة وزخم نمو للدول الإفريقية والدول الأقل نموا، بالإضافة إلى الإسهام في استقرار التجارة العالمية وزخمها الإيجابي.