- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر تضاعف تكاليف شحن النفط عبر مضيق هرمز من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 19 يونيو 2025 11:18 مساءً - سكاي نيوز _ وسط تصاعد الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، قفزت تكاليف ناقلات النفط العملاقة التي تبحر عبر مضيق هرمز الحيوي إلى أكثر من الضعف
وارتفعت تكلفة ناقلة نفط خام عملاقة – بسعة حمل مليوني برميل من النفط – في الرحلة من الخليج إلى الصين من 19,998 دولارًا/يوميا، الأربعاء الماضي، أي قبل يومين من الهجوم الإسرائيلي على إيران، إلى 47,609 دولارات/ يوميا، يوم أمس الأربعاء، وفقًا لأرقام صادرة عن شركة Clarksons Research.
ودخلت الحرب بين إيران وإسرائيل يومها السابع مع إبقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم في حالة ترقب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الصراع.
ويمر حوالي 20 بالمئة من النفط والوقود في العالم عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي في الشرق الأوسط، ما يمثل نحو خمس شحنات النفط العالمية، ما يجعل محاولة إغلاقه تؤثر على أسواق الطاقة.
وفي بداية الحرب بين الطرفين ارتفعت تكلفة التأمين على السفن المبحرة في الخليج العربي، مع تزايد المخاطر التي تهدد حركة الملاحة بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.
تابعنا على | Linkedin | instagram
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تضاعف تكاليف شحن النفط عبر مضيق هرمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.