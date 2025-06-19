وزير التموين: تطوير منظومة الخبز وتحسين جودة الرغيف مع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 يونيو 2025 09:13 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل داخل منظومة الخبز وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على الدور الحيوي الذي تقوم به شعبة المخابز في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهاني مكي نائب رئيس شعبة مخابز الجيزة لمتابعة آليات عمل منظومة الخبز المدعم

واستعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة لضمان انتظام عمل المخابز التموينية بكفاءة وتذليل أي معوقات قد تواجه أصحاب المخابز لضمان استمرار تقديم الخبز المدعم للمواطنين بجودة مناسبة.

كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المخابز، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة والشعبة لضمان استقرار المنظومة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

وشمل اللقاء مناقشة عدة محاور أساسية، من بينها مراجعة عناصر تكلفة إنتاج الخبز، وبحث آليات تحسين نظم التشغيل وضمان انتظام سير العمل داخل المخابز، إلى جانب مناقشة ملف التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمخابز.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وشدد الوزير، على استمرار توافر الدقيق اللازم، وثبات سعر الرغيف للمواطن عند 20 قرشًا، مع الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة المنتج النهائي المقدم للمواطنين.

من جانبه، أعرب عبد الله غراب عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن شعبة المخابز وأصحابها يقفون خلف القيادة السياسية والوزارة باعتبارهم خط الدفاع الأول في تأمين رغيف الخبز المدعم.

وأشاد بحرص الدولة على تحقيق التوازن بين استدامة الدعم وجودة المنتج، بما يعكس التزام الحكومة بخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.