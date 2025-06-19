نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب يتفقد مشروعات صناعية كبرى في المنطقة الحرة بمدينة نصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 يونيو 2025 04:18 مساءً - محمد أحمد _ قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية في المنطقة الحرة بمدينة نصر، تفقد خلالها خطوط الإنتاج الرئيسية والعملية الإنتاجية بعدد من الشركات العاملة في المنطقة، واستعرض خططها التوسعية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وشملت جولة الوزير، زيارة خطوط الإنتاج بشركة ليوني وايرينج سيستمز إيجيبت، التي تعمل في مجال تجميع وتصنيع الأنظمة السلكية والكهربائية ومستلزماتها، والخاصة بجميع أنواع السيارات والعربات والتشغيل، وذلك لحساب المصانع الأوروبية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 13.8 مليون دولار، وتوفر الشركة نحو 4,395 فرصة عمل، وتنتشر في ثلاث مناطق حرة: المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والمنطقة الحرة الخاصة بالروبيكي بمدينة بدر، والمنطقة الحرة الخاصة بمحافظة أسيوط.

كما تفقد الوزير شركة ميثود إلكترونيكس إيجيبت المحدودة، التي تعمل في مجالات تصنيع وتجميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بصناعة السيارات، والمفاتيح والسويتشات الكهربائية والإلكتروميكانيكية، ومنتجات الطاقة، ووحدات التحكم عن بُعد الخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية ووسائل النقل، ووحدات الرفع للأغراض الصناعية.

وتشمل أنشطة الشركة أيضاً تصنيع وتجميع الكابلات والموصلات، وأجهزة التخزين الخاصة بمراكز البيانات، وكذلك تصنيع الإسطمبات والقوالب المعدنية والبلاستيكية، وخدمات ضغط وختم وطلاء المعادن، ودهان ونقش القطع البلاستيكية بالليزر، إلى جانب تصنيع وتجميع اللوحات الإلكترونية (البوردات)، ومكونات الإضاءة، وألواح التوصيل الكهربائية.

وتلتزم الشركة بتصدير 80% من حجم إنتاجها إلى الخارج، وتبلغ تكلفتها الاستثمارية 37.2 مليون يورو، ومقامة على مساحة 15,634 مترًا مربعًا، وتوفر نحو 1,833 فرصة عمل.

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كما شملت الجولة تفقد شركة مصر للصناعة والتجارة “مينترا”، التي تعمل في مجالات إنتاج الأدوات الكتابية والمكتبية، والعبوات والمستلزمات البلاستيكية المكتبية والمنزلية، إلى جانب إنتاج الشنط بأنواعها، وفرش الأسرة، والفوط، وجميع أنواع ألبسة القدم ما عدا الأحذية الجلدية.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للشركة 86.4 مليون دولار، وتتواجد في المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والمنطقة الحرة الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، والمنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان، وتوفر نحو 1,944 فرصة عمل.