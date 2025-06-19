كامل الوزير: لا استيراد لأي أتوبيس من الخارج ودعم الصناعة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 يونيو 2025 02:11 مساءً - أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارتي الصناعة والنقل، يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج لأي أتوبيسات ودعم الصناعة الوطنية بكل السبل.

جاء ذلك، خلال تفقد الوزير عدد 20 حافلة مرسيدس جديدة مكيفة الهواء mcv 600 سوبر هاي ديك مجهزة بالكامل تم إنتاجها محليا بالشركة المصرية لصناعة وسائل النقل MCV المصرية الوطنية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات.

حضر الزيارة، اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والمهندس ضياء مصطفى رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي واللواء حسن الليثي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبرجيت واللواء صبري عبد اللطيف رئيس شركة اكتا عدد 20 حافلة مرسيدس جديدة مكيفة الهواء mcv 600 سوبر هاي ديك مجهزة بالكامل تم انتاجها محليا بالشركة المصرية لصناعة وسائل النقل MCV المصرية الوطنية المتخصصة في صناعة الاتوبيسات

يأتي ذلك ضمن خطة الشركة لتدعيم اسطولها باحدث أنواع الاتوبيسات وحيث تشتمل كل حافلة منها على 49 مقعد ليصل عدد اسطول الحافلات بالشركة الى 242 حافلة تضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية بما يضمن سلاسة تنقل جمهور الركاب، وتيسير رحلاتهم الى مختلف انحاء الجمهورية.

كما تتميز تلك الأتوبيسات الجديدة التي تم تدشينها بخدمات متميزة للراكب مثل (زجاج مزدوج عازل للضوء و الحرارة – أنترنت – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB – -مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة -شاشات لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقي )

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أكد الوزير خلال تفقده للأتوبيسات بان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وكذلك العمل على تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص، حيث يتم التعاون معها لتطوير وتحديث اسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب خاصة وأنه في إطار الاهتمام بالتعاون مع الشركات المصنعة المحلية يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار.

وأشار إلى أن المكون المحلي في هذه الأتوبيسات يصل إلى 60% كما لفت إلى انه الى جانب الاهتمام بتدعيم الأسطول الحالي فهناك اهتمام كبير بأعمال الصيانة والاصلاح ورفع الكفاءة الفنية للحافلات الموجودة بالخدمة لتقديم مستويات خدمة متميزة