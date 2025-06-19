رئيس الوزراء: تجاهل حل الدولتين يهدد بإشعال المنطقة

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 يونيو 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إن تسارع وتيرة الأحداث في المنطقة، وتحديدًا ما يتعلق بالتصعيد في فلسطين، أصبح الشغل الشاغل للعالم، وكان محورًا رئيسيًا في اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم، أن الأوضاع الراهنة تؤكد مجددًا أن غياب الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، وعلى رأسه حل الدولتين، سيظل يُبقي المنطقة على حافة الاشتعال، موضحًا أن “أي إحساس زائف بالاستقرار أو الانتصار من طرف على حساب الآخر لن يدوم، ما لم تُحترم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتُقام دولته المستقلة”.

وأكد رئيس الوزراء أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن تسوية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تخوفات مصر منذ بداية العدوان على غزة كانت مبنية على إدراك واقعي بأن تجاهل الحلول الجذرية سيؤدي إلى اضطرابات مستمرة تهدد أمن وسلام المنطقة.