مال وأعمال

مدبولي: لا أزمة في توفير الطاقة.. و3 سفن تغييز لتأمين…

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  • مدبولي: لا أزمة في توفير الطاقة.. و3 سفن تغييز لتأمين… 6/9
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: لا أزمة في توفير الطاقة.. و3 سفن تغييز لتأمين… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 19 يونيو 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية نجحت في تأمين احتياجاتها من الطاقة، سواء من المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، لتغطية متطلبات شبكة الكهرباء وقطاع الصناعة، رغم التحديات الإقليمية المتصاعدة.

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وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر تمتلك حالياً ثلاث سفن تغييز على أراضيها؛ إحداها تعمل بالفعل منذ العام الماضي، في حين أن السفينتين الأخريين في طور التجهيز، ومن المقرر دخولهما الخدمة بنهاية الشهر الجاري.

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وقال رئيس الوزراء: “بدخول السفن الثلاث الخدمة، لن تكون هناك أي مشكلة في تأمين الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء أو للمصانع، وسنكون قادرين على تلبية كامل احتياجات القطاعين في ظل الظروف الحالية”.

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وأشار إلى أن الحكومة وضعت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع احتمالات تصاعد الصراع في المنطقة، مؤكدًا أن السيناريو الأسوأ قد يتضمن ارتفاعًا حادًا في أسعار المنتجات البترولية عالميًا أو حتى أزمة في توافر الإمدادات نفسها، إذا ما تطور النزاع إلى حرب إقليمية تشمل أطرافًا جديدة.

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وأضاف مدبولي: “نؤكد بكل وضوح أنه لا توجد حالياً أي أزمة في أي سلعة أو منتج، ولا تأخير في فتح الاعتمادات الدولارية اللازمة لمستلزمات الإنتاج، والسيد محافظ البنك المركزي المصري أكد أن الأمور تسير بشكل طبيعي حتى الآن”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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