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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يتجاوز 6… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 19 يونيو 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الدولة كانت تتحسب منذ فترة للتطورات الراهنة، وعملت بشكل مكثف على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن مصر وصلت حاليًا إلى أعلى معدلات المخزون الاستراتيجي في تاريخها الحديث، مشيرًا إلى أن الكميات المتوافرة من السلع التموينية الرئيسية تتجاوز في معظمها ستة أشهر من الاستهلاك.
وأضاف: “أطمئن المواطنين بأن الدولة في وضع آمن تمامًا فيما يخص السلع الاستراتيجية، بما في ذلك القمح المحلي والتوريدات، نتيجة خطة محكمة تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية”.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في تأمين السوق المحلي، وتعمل على مواجهة أي تداعيات خارجية محتملة دون المساس باستقرار الإمدادات أو الأسعار.
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