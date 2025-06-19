رئيس الوزراء: تكليف هيئة الرقابة النووية برصد أي تداعيات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 يونيو 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة كلّفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإعداد تقارير دورية حول أي تداعيات إشعاعية محتملة على خلفية تطورات الوضع في المنطقة، خاصة ما يتعلق باحتمال استهداف منشآت نووية في إيران.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن مصر بعيدة جغرافيًا عن التأثر المباشر، إلا أن الحكومة تتحسب لسيناريوهات التأثير غير المباشر عبر دول الجوار، مشددًا على أن “الحذر واجب، والاستعداد مطلوب”، مضيفًا: “نتابع عن كثب مع كافة الجهات المعنية للتأكد من تأمين أي منشآت حيوية أو إجراءات احترازية”.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أشمل وضعتها الحكومة لمتابعة تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة، والتعامل الاستباقي مع أي آثار محتملة على الأمن أو الاقتصاد الوطني.